اتحاد جدة يفوز على الفيحاء ويتوج بالدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه

توج اتحاد جدة ببطولة دوري روشن السعودي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الفيحاء، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

وجاء الهدف الأول لفريق اتحاد جدة عن طريق أحمد شراحيلي في الدقيقة ٣، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق رومارينهو في الدقيقة ٤٥+١.

وأخيرا سجل رومارينهو الهدف الثالث في الدقيقة ٨٥.

وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري أحمد حجازي أساسيًا مع فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء، في لقاء حسم لقب بطولة الدوري.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان

خط الوسط: عوض الناشري - برونو هنريكي - رومارينهو - إيفور كورنادو - هيلدر كوستا

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

وبهذه النتيجة، يتوج فريق اتحاد جدة ببطولة دوري روشن السعودي قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة وهو في الصدارة برصيد ٦٩ نقطة، بينما يأتي فريق الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.