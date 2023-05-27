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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بـ «صدى البلد» للبحث عن ابنتها المُتغيبة

المتغيبة
المتغيبة

أرسلت القارئة نورهان محمد تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد للبحث عن ابنتها المُتغيبة.

وقالت في استغاثتها ابنتي "فريدة عمر" عمرها 15 عامًا طولها 160 سم متغيبة من يوم الخميس الماضي من منطقة الوراق برجاء من يتعرف عليها يتواصل علي رقم 01155218665 .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

المتابعة المستمرة بموقع صدى البلد حل مشاكل المواطنين قارئة تستغيث للبحث والقيادة السياسية يوم الخميس

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