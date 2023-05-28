أحمد موسى: الأهلي يشارك في مونديال الأندية بكرة القدم واليد والسلة والطائرة

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي وجماهيره بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "الأهلي سوف يمثل مصر وأفريقيا في كأس العالم للأندية في كرة السلة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية في كرة القدم وكرة اليد والطائرة كرة السلة وهذا الأمر إنجاز كبير".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لا يوجد نادي في مصر او القارة الأفريقية شارك في كأس العالم للاندية في كرة القدم والطائرة واليد والسلة إلا النادي الأهلي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "النادي الأهلي يمثل أفريقيا في كافة الرياضيات على مستوى العالم".