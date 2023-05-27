أحداث الوسط الفني في 48 ساعة|الهجوم على أحمد سعد ودخول عنبة المستشفى الأبرز

شهد الوسط الفني، العديد من الأحداث على مدار الـ ٤٨ ساعة الماضية، بين أحداث مفرحة وأحداث محزنة، وبعض الجدل على السوشيال ميديا، نستعرض أبرز الأحداث من خلال التقرير التالي:





الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

طمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره عليه من خلال الظهور في فيديو برفقة نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

وعلق على الفيديو من خلال صحفته الرسمية على الفيسبوك قائلاً: “الف شكر للدكتور اشرف زكي على قدومه من مصر للامارات للاطمئنان على صحتي”.

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تطورات حالة أحمد إبراهيم الصحية

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ؛ كشف في تصريح خاص لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنانأحمد إبراهيم.



وقال أشرف زكي :" أنا في الإمارات حاليا وسأقوم بزيارة أحمد إبراهيم للاطمئنان على حالته الصحية ".

الفنان أحمد إبراهيم

تداولت بعض المواقع lcovh أنباء تفيد إصابة الفنان أحمد إبراهيم، بشلل بعد اصابته بجلطة.

ونفى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل، وقال في تصريح لـ “صدى البلد” أحمد يتابع العلاج الطبيعي في الامارات وحالته في تحسن، وكل ما يتعرض له طبيعي نتيجة الجلطة، ولكنالحالة مستقرة الآن وهو يتعافى".

وكان الفنان أحمد إبراهيم قد غادر غرفة العناية المركزة بعد أيام من إصابته بجلطة فى المخ أدت إلى مكوثه الأيام الماضيةداخل العناية المركزة.

ويستكمل الفنان أحمد إبراهيم علاجه فى غرفة عادية بالإضافة إلى خضوعه لجلسات علاج طبيعي.



خطوبة هاني سرحان

احتفل السيناريست هاني سرحان بخطوبته على الفنانة بسمة داوود مساء اليوم السبت، فى حفل عائلي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الأصدقاء.



وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا من حفل الخطوبة والمقام حاليا داخل منزل العروس وهم يحتفلون بخطوبتهم فى جو أسري.





عنبة

وكشف مطرب المهرجانات عنبة - في منشور له عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام - عن تعرضه لوعكة صحية، إثر إصابة في عضلة الصدر.

ونشر عنبة - عبر ستوري تطبيق انستجرام - صورة له ظهر فيها داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا: «تمزق في عضلة الصدر.. الحمد لله».

تصريحات ميار الببلاوي

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تكشف فيهتفاصيل جديدة عن أزمتها مع الفنانة وفاء مكى.

وقالت ميار الببلاوى فى تعليقها :"حسبي الله ونعم الوكيل" وانهالت عليها عديد من التعليقات حيث قال لها : "انتياللي فتحتي الباب ده علي نفسك و خليتي واحده مذنبه عايشه دور الضحيه".



كما وجه متابع اخر لميار الببلاوى اللوم قائلا : "انتي اللي جبتيه لنفسك حوار بقاله 23سنه واتقفل وخلاص طالعهتتكلمي ليه في تاني اهو كله ركب الترند علي حس الحلقه بتاعتك والله اعلم الحقيقه فين".

لترد ميار الببلاوى قائلة : "ندمانه ندم عمرى بس فضلوا يضغطوا عليا هى وشوية المنتفعين وقلتلها ان ده مجرداستنتاج وملوش اى اصل قانونى قالتلى قولى بس قدام ابنى وهيبقى كتر خيرك".

وهاجم متابع اخر ميار الببلاوى قائلا : "طلعت اعترفت انها كانت كاتمه شهادة حق كانت هتبرأ صحبتها من السجن ولماالناس هاجموها غيرت كلامها".

وترد ميار الببلاوى عليه قائلة : “يا ه ايه المفهوميه دى اولا لا اعترفت ولا تبراء انا قلت من اول يوم كلامى لا يعد شهادهوسالت من سنين قالولى كلامك لا هيقدم ولا ياخر وفنانين كبار قالوا شهادتهم اتهموا بالشهاده الزور وخدوا سنه معايقاف التنفيذ وانا مرجعتش عن شهادتى الى هى استتناج فقط مش شهاده انا غيرت وجه نظرى ان فى شك انهابريئة".

وأضافت ميار الببلاوى : "وانا تعبت المفروض لما واحده يبقى عندها ستين سنه تتقى الله وتفكر فى اخرتها مش تجرىورا شهره وتكذب وتدوس على حد ساعدها لوجه الله".

وأشارت ميار : "سوال لو رايحه مشوار وماشيه فى طريق وحاسه انك ماشيه صح وفجاءه شوفتى يافطه انك ماشيه غلطهتكملى ولا تقفى وتلفى وترجعى تاخدى اتجاه صح انا ميهمنيش الناس يهمنى رب الناس اللى هيدافع عنى وعالمبنيتى وهو احكم الحاكمين منهم لله بدعى عليهم فى كل سجده".

وأوضحت ميار الببلاوى : "صعبان عليا اسمى وسمعتى ودعا الناس عليا من غير ميفهموا ودموع التماسيح وعصرالعينين الى دخل عليهم وصدمتى فى الاصدقاء الى لا يوتمنوا على اى كلمه واتعلمت انى مفضفضش مع حد".





حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

ظهر الفنان كريم عبد العزيز، في حفل زفاف ابن الفنان ماجد الكدواني «يوسف» وهو يعبر عن فرحته بشكل لافت، خلال حفل الزفاف الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 26 مايو.

وظهر كريم عبد العزيز، بجوار صديقه ماجد الكدواني، وهو يمسك الدوف، ويضرب عليه على أغاني المطرب الشعبيمحمود الليثي، ابتهاجًا واحتفالًا بفرحة يوسف ماجد الكدواني.





استكمل الفنان ماجد الكدواني، حفل زفاف ابنه يوسف على المهندسة كارلا منصور، في أحد فنادق القاهرة، بعد أن تمالزفاف في أحد الكنائس بعد عصر أمس الجمعة 26 مايو.

وشارك الفنان ماجد الكدواني فرحته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي راميرضوان والفنانة رنا رئيس .

الهجوم على الفنانين بسبب ملابسهم

عادة ما يبحث المطربين على أحدث صيحات الموضة وارتدائها فى الحفلات الغنائية للفت الأنظار إليهم، خاصة وأن كانتهذه الموضة غريبة أو مثيرة للجدل كما فعل أحمد سعد مؤخرا فى حفله بالسعودية.





أحمد سعد قميص شفاف وحلق

جمع أحمد سعد خلال حفلته الأخيرة التى أحياها مساء أمس بالسعودية حول أكثر الإطلالات المثيرة للجدل وهيارتدائه لقميص شفاف وأيضا حلق، والذى جعله يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب هذه الإطلالة.



وبالرغم من الانتقادات التى تعرض لها النجم أحمد سعد بعد تداول إطلالته عبر صفحات السوشيال ميديا إلا أن هذهالانتقادات لم يتأثر بها ولم يعلق عليها حتى الآن.



ويجز بملابس نسائية

وسبق أحمد سعد فى مثل هذه الإطلالات الغريبة مطرب الراب ويجز والذى دائما ما يعتمد الكثير من الإطلالات المختلفةوالمثيرة للجدل وكان أخرها فى حفلته التى أحياها مع المطربة الكبيرة أنغام فى السعودية تحت عنوان ليلة صوت مصر.



وتعرض ويجز وقتها لانتقادات لاذعة بعد ظهوره بهذه الإطلالة قبل حفلته مع أنغام وقام ويجز بتجاهل تلك الانتقادات.





عمرو سعد يفاجئ الجمهور

وأيضا من الفنانين الذين فاجئوا جمهوره بإطلالات غريبة الفنان عمرو سعد والذى طرح صورة له مؤخرا، وهو يرتديقميص شفاف، يشبه القميص الذى ارتداه شقيقه فى حفلته أمس.



وبعد طرح عمرو سعد هذه الإطلاله تصدر محركات البحث، حيث قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعيبانتقاده.



محمد رمضان بدون ملابس

أما الفنان محمد رمضان فدائما منذ بداية قيامه بإحياء الحفلات وهو يثير الجدل بإطلالته الغريبة، وأكد محمد رمضان أنهذه الإطلالات جزء من الشو الذى يقدمه على المسرح لذلك يبحث عن كل ما هو جديد فى الموضة لتقديمها.



لذلك فيظهر محمد رمضان فى حفلاته بأكثر من إطلالة غريبة سواء كانت قميص شفاف أو غير ذلك ووصل الأمر مع محمدرمضان فى إحدى الحفلات أنه ظهر بدون قميص سواء كان شفاف أو غير ذلك.

حلق عمرو دياب

أما الفنان عمرو دياب على الرغم من كونه محافظا على إطلالته ودائما لا يثير الجدل بملابسه إلا أنه فاجىء جمهوره منذفترة بارتدائه “حلق” وهو ما اعتبره الكثيرين ، إطلالة غير موفقة لكونه واحد من أهم مطربين مصر والوطن العربي.