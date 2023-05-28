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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أسطورة حراسة مرمى الكاميرون: الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

قال توماس نكونو الحارس الأسطوري للكاميرون، إن الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.


وأضاف نكونو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أنتظر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا، وأعرف أنه سيكون نهائيا مشرفا للكرة الإفريقية".
 

وأضاف: "الأهلي يلعب المباريات النهائية كثيرا، وهذه ميزة كبيرة، وأرى أنه المرشح المفضل للتتويج باللقب".
 

وعن حارس الأهلي محمد الشناوي، علق: "أعرفه جيدا ليس فقط مع الأهلي ولكن مع منتخب مصر، وتقدم مستواه كثيرا وربما تكون له فرصة للاحتراف في أوروبا".
 

وتابع: "في ظل إصابة الشناوي، من وجهة نظري أن يشارك الحارس الثاني (مصطفى شوبير)".

الأهلى الوداد المغربي الحارس الأسطوري للكاميرون محمد الشناوي

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