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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كنائس زويلة تحتفل بتذكار دخول السيد المسيح مصر بـ صندوق الأسرار

كنائس زويلة تحتفل
كنائس زويلة تحتفل بتذكار دخول السيد المسيح مصر

تحتفل كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، اليوم الأحد، تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسئولين فى السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

تأتي الاحتفالية في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري.

ولأول مرة في تاريخ الكنيسة، سيتم الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثري، والذي يضم رفات لبعض الأباء.

وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس القديسة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد، وديري السيدة العذراء ومارجرجس، وصهريج العائلة المقدسة.

البابا تواضرس السيد المسيح كنائس وسط القاهرة كنائس زويلة

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