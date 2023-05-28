سكان صقر قريش: أعمدة الإنارة معطلة وتحتاج صيانة

أرسل القارئ حسام العربي، استغاثة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تعطل أعمدة الإنارة.

وقال في استغاثته: “نعاني نحن سكان منطقة صقر قريش بالمعادي أمام مسجد صقر قريش ومدخل ش العروبة من الظلام الدامس بعد تعطل أعمدة الإنارة من آخر رمضان الماضي”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.



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