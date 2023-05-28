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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان صقر قريش: أعمدة الإنارة معطلة وتحتاج صيانة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ حسام العربي، استغاثة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تعطل أعمدة الإنارة.

وقال في استغاثته: “نعاني نحن سكان منطقة صقر قريش بالمعادي أمام مسجد صقر قريش ومدخل ش العروبة من الظلام الدامس بعد تعطل أعمدة الإنارة من آخر رمضان الماضي”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

اعمدة الانارة استغاثته أعمدة الظلام الدامس المتابعة المستمرة المظهر الحضاري المعادي حدوث كارثة إنسانية منطقة صقر قريش

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