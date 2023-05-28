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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مخبز بالغربية لاستيلاءه على دقيق مدعم

مخابز بلدية بالغربية
مخابز بلدية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز  بمركز سمنود، استولى على 8 أجوالة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

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وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز سمنود، من ضبط صاحب مخبز استولى على 8  أجوالة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

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وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الرقابة التموينية السوق السودا أرباحا التمويني المركز الخامس بمحافظة الغربية بلدى مدعم

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