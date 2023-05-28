بعد ما بدأت الجولة الثانية من الانتخابات.. كيليتشدار أوغلو: التصويت لأردوغان خطيئة

أفادت صحف تركية اليوم الأحد ، بآخر تصريحات المرشح الرئاسي كيليتشدار أوغلو حول الانتخابات الرئاسية.

واتهم أوغلو خلاله ناخبي تحالف الشعب و وصفهم بـ "الفجور" وقال إن التصويت لأردوغان خطيئة.

كما طلب منه كيليتشدار أوغلو عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع بدلاً من إقناع الناخبين بطريقة لا تليق بالسياسي، حسبما وصفته الصحف التركية.

وحثّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأتراك على المشاركة بأعداد كبيرة في عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي ستجرى يوم الأحد، في حين دعا منافسه كمال كليتشدار أوغلو الناخبين إلى انتشال بلادهم من "الحفرة المظلمة" التي أحاطت بالبلاد خلال حكم أردوغان الممتد منذ عقدين.

وفي خطاب أمام حشد من مؤيديه الملوحين بالأعلام في منطقة بيكوز في إسطنبول خلال تجمع انتخابي أخير، طلب أردوغان من الناخبين التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.