هونر تطلق هاتفي Magic 5 Pro و Magic Vs بمواصفات استثنائية

كشفت العلامة التجارية الصينية هونر Honor، أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية الرائدة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم Honor Magic 5 Pro و Honor Magic Vs.

وزودت هونر هواتفها الجديدة بكاميرات ثورية، ومواصفات مبتكرة تعد الأفضل في السوق، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع تصميم أنيق للغاية.



مواصفات هاتف هونر Honor Magic 5 Pro

يتميز هاتف هونر Honor Magic 5 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع OLED، كبيرة الحجم بقياس6.81 بوصة، بجودة عرض +FHD، بكثافة461 بكسل في البوصة، بسطوع أقصى 1800 شمعة.

وتتميز الشاشة بدعم التدرج اللوني الواسع DCI-P3 وتقنية +HDR10، كما تدعم معدل تحديث تكيفي من 1 إلى 120 هرتز في الثانية، تتغير وفقا للمحتوي المعروض على الشاشة، كما تدعم تقنية التعتيم الفائق بتردد 2160 هرتز، وهو ما يعني توفير أفضل تجربة مع أقل استهلاك للطاقة.

Honor Magic 5 Pro

وجاء هاتف Honor Magic5 Pro، بثلاثة كاميرات خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع UltraWide بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة Periscope بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري حتي 3.5x والتقريب الرقمي حتى 100x، مع دعم التثبيت البصري OIS، مع وجود كاميرا ToF للعمق، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.

ويأتي هاتف Honor Magic5 Pro مع خوارزمية Millisecond Falcon Capture الجديدة كليا وتقنية AI Motion Sensing Capture، واللتان تسمحان للمستخدمين بالتقاط الصور بطريقة أسرع ودقة وضوح عالية.

Honor Magic5 Pro

ومن حيث الأداء، زودت هونر هاتف Honor Magic5 Pro، بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف Honor Magic 5 Pro، بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في ساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 66 وات، مع دعم الشحن اللاسلكي السريع SuperCharge بقدرة 55 وات.

ويتوفر هاتف Honor Magic 5 Pro، للحجز المسبق في الإمارات مقابل سعر 3999 درهم إماراتي، يبلغ سعر الهاتف في السعودية، حوالي 4000 ريال سعودي، للإصدار الأساسي بسعة 12 + 512 جيجابايت.

مواصفات هاتف هونر Honor Magic Vs

يمتاز هاتف Honor Magic Vs، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع OLED، تصبح بقياس 7.9 بوصه عند فتحها كجهاز لوحي، بدقه 2202 × 1984 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ونسبة سطوع تصل إلى 800 شمعة في المتر المربع.

وشاشة خارجية يمكن استخدمها كهاتف قياسي عند إغلاق الهاتف، بقياس 6.45 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2560 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ودعم HDR10 +، كلتا اللوحتين 10 بت، مما يعني أنهما يحتويان على أكثر من مليار لون.

Honor Magic Vs

ويأتي الهاتف في هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار بأبعاد 160.3 × 141.5 × 6.1 ملميتر عند استخدامه كجهاز لوحي، ويزن حوالي 265 جرام، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل هاتف هونر القابل للطي Magic Vs، بواسطة بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويتمتع هاتف هونر Honor Mogic Vs، بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي من سوني IMX800 بدقة 54 ميجابكسل، إلى جانب الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل والتي تعمل أيضا كعدسة ماكرو، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتي 3 مرات، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Honor Magic Vs، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، والذي يجب أن يشحن البطارية من 0 إلى 100٪ في غصون 46 دقيقة.

ويتوفر هاتف Honor Mogic Vs، للحجز المسبق في الإمارات مقابل سعر 6499 درهم إماراتي، بينما يبلغ سعر النسخة الصينية من الهاتف حوالى 1050 دولار (أي ما يعادل 25 و700 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت.