عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 60 مليون ناخب تركي يختارون الرئيس الثالث عشر للبلاد

صدى البلد

أفادت صحف تركية ، اليوم الأحد، انه بدأ التصويت في 30803 صناديق اقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

أضافت الصحف أنه من المقرر أن ينتخب 60 مليونا و 747 ألف ناخب في تركيا الرئيس الثالث عشر في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بـ191 ألف و 884 صندوق اقتراع.

انتخابات الرئاسة في تركيا .. جولة حسم تاريخية تبدأ اليوم الأحد

وكانت قد أفادت الصحف التركية اليوم الأحد ، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، أنه  تم تعيين 596 ألفاً و 765 من أفراد الأمن في جميع أنحاء تركيا، وذلك لتأمينها.

وعين 324 ألفاً و 409 شرطي ، و193 ألفا و 879 من رجال الدرك ، و عين ألفان و 640 من خفر السواحل ، و58648 حارس أمن ، و 17189 حارس أمن متطوع.

وكان قد حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأتراك على المشاركة بأعداد كبيرة في عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي ستجرى يوم الأحد، في حين دعا منافسه كمال كليتشدار أوغلو الناخبين إلى انتشال بلادهم من "الحفرة المظلمة" التي أحاطت بالبلاد خلال حكم أردوغان الممتد منذ عقدين.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

فضيحة عماره أكتوبر .. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

اقترب من الرحيل.. بند يتيح لمدافع الأهلي الانتقال إلى الزمالك

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

تلميذات خلعن العباءة.. السعودية تحقق في محتوى عرض مسرحي طلابي| فيديو

وصلات رقص.. هيفاء وهبي تشعل حفلها الغنائي في مصر

الاعتماد والرقابة الصحية تنظم تدريبا على معايير المستشفيات الخضراء بالأقصر

وزير الداخلية التركي يدلى بصوته في الإنتخابات الرئاسية

وزير التربية والتعليم يصل الوادى الجديد لتفقد المدارس ومتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

المخرج عبدالفتاح زيدان: تأثرت بشخصية الطفلة النائمة أمام الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى تنتهي العاصفة.. تفاصيل الساعات الأصعب بين الحرارة والمطر

علاجات منزلية احرص على استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالعاصفة الترابية

متتهوريش.. منعا لتعرض طفلك لمشاكل صحية بسبب العاصفة عليك باتباع هذه النصائح

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء.. نصائح عليك اتباعها

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ