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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الامتحانات بالكليات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي  2022-2023 بكليات العلوم، الحاسبات والمعلومات، التجارة  وسط إجراءات تنظيمية وإدارية مشددة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

 حيث استقبله بكلية العلوم الدكتور أسامة العيان  عميد كلية العلوم ، الدكتور أحمد المحمود وكيل الكلية للتعليم والطلاب 
واستقبله بكلية الحاسبات الدكتور مجدى زكريا  عميد الكلية، الدكتورشريف بركات  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما استقبله بكلية التجارة، الدكتور طارق غلوش عميد الكلية، الدكتور منى سيد وكيل الكلية  لشئون التعليم والطلاب.

وأكد خاطر  خلال الجولة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا.
 

و قام خاطر خلال الجولة بإستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن اى مشكلات أثناء عقد الإمتحانات.

وقد أشاد  بحسن سير العملية الامتحانية و توافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإختبارات، مع تواجد جميع السادة العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وإنتظام الطلاب داخل القاعات، وإلتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج.
 

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى اهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات  بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

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الحاسبات والمعلومات الفصل الدراسي الثاني جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة عميد كلية العلوم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وكيل الكلية لشئون التعليم

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