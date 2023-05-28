حجازي يوجه بإطلاق أول مدرسة رسمية دولية "IPS" بمصروفات اقتصادية بالوادي الجديد

استهل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارته صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الوادي الجديد، بتفقد مجمع 30 يونيو الحكومي، حيث تفقد مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وسيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ لشرح مفصل حول مساحة المبنى وما يتضمنه من تجهيزات، كما تفقدا أيضا قاعة اجتماعات تابعة للمجمع الحكومي وحديقة 30 يونيو التابعة للمجمع وقام الوزير بغرس نخلة في الحديقة المقامة على مساحة 5 آلاف متر مربع.

كما تفقدا أيضا مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، حيث تفقدا قسم الطاقة الشمسية، كما تفقدا سير امتحانات الدبلوم الصناعي بالمدرسة.

وقد تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ أيضا مبنى لمدرسة تمتد على مساحة 5800 متر مربع وتضم 28 فصلا وتستهدف 1000 طالب، حيث وجه الوزير بأن تكون المدرسة رسمية دولية “IPS” وبمصروفات اقتصادية لتصبح الأولى من نوعها في محافظة الوادي الجديد على أن تبدأ بها الدراسة خلال العام الدراسي المقبل 2023 / 2024.

ومن جانبه ،أوضح اللواء الزملوط أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدرسة؛ استعدادًا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، لافتاََ إلى أن المدرسة تضم فصول دراسية وملاعب ومعامل وفقًا لأحدث المعايير والمتطلبات،مقدمًا خالص التقدير والامتنان لإعلان الوزير عن إنشاء أول مدرسة رسمية دولية على أرض المحافظة وهو ما يعد طفرة حقيقية بالمنظومة التعليمية لأبناء المحافظة.

كما قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ بزيارة المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، حيث تفقدا مسرح المدرسة خلال تقديم الطلاب فقرة موسيقية.

وتفقدا أيضا عددا من الفصول الدراسية واستعرضا الأنشطة الطلابية المختلفة، وافتتحا المعرض العلمي بالمدرسة وناقش الوزير الطلاب والطالبات في بعض التجارب العلمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ وسيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومن جانب الوزارة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والدكتور أكمل شوقي رئيس الادارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وزير التربية والتعليم في الوادي الجديد اليوم

وزير التربية والتعليم في الوادي الجديد اليوم

وزير التربية والتعليم في الوادي الجديد اليوم

وزير التربية والتعليم في الوادي الجديد اليوم

وزير التربية والتعليم في الوادي الجديد اليوم