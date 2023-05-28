رئيسة وزراء إيطاليا: العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة دون اتفاق الحزام والطريق

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءا من مبادرة الحزام والطريق، حسبما أفادت رويترز.

واضافت ميلوني في مقابلة مع صحيفة،:" إن من السابق لأوانه التكهن بقرار إيطاليا بشأن البقاء ضمن المشروع الذي وقعت عليه في 2019 وأثار انتقاد واشنطن وبروكسل".

واضافت ميلوني: “تقييمنا دقيق للغاية ومرتبط بمصالح كثيرة”.

وأشارت ميلوني إلى أنه بينما كانت إيطاليا هي الوحيدة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي وقعت على مذكرة تفاهم الحزام والطريق فهي ليست الدولة الأوروبية والغربية ذات العلاقات الأقوى اقتصاديا وتجاريا مع الصين.

وقالت: “هذا يعني أنه من الممكن إقامة علاقات جيدة، أيضا في مجالات مهمة، مع بكين دون أن نكون بالضرورة جزءا من قرار استراتيجي شامل”.