تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة|تفاصيل

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وذلك حتى يوم الخميس 1 يونيو وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 771 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الآثار.

وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

الأوراق المطلوبة

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.