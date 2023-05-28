جنسيات مختلفة تنضم لمهرجان الطبول في دورته العاشرة| صور

شارك في مهرجان الطبول في الدورة العاشرة، عدد كبير من الجنسيات المختلفة، بثقافات وحضارات عديدة.
والتقطت عدسة صدى البلد، صوراً من افتتاحية المهرجان، والتي استعرضت تراث مختلف لبلدان عدة.
ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ، ووزارة السياحة والأثار متمثلة في هيئة التنشيط السياحي.
وانطلقت الدورة العاشرة للمهرجان تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، فى الفترة من 27 مايو الجاري، وتستمر حتى 2 يونيو.
ويشارك في المهرجان كم من الفرق المتنوعة منها من جاء من خلال العلاقات الثقافية الخارجية وأخرى لفرق بعض الجاليات المقيمة في مصر لتقديم تراث دولهم, بالاضافة لفرق البيت الفنى للفنون الشعبية.