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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بتعليمات من الرئيس.. هشام آمنة: وضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة بسيناء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية أثناء زيارته إلى سيناء

أكد هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لعملية تنمية وتطوير محافظة شمال سيناء في مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل. 

ونوه "آمنة"، بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ بما يساهم في إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية، والتي شهدت العديد من التضحيات من أبناء الوطن خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية، إلى محافظة شمال سيناء،  وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. 

وأشار وزير التنمية، إلى أن الدولة تضع خطة عمل جادة وتخطط لمشروعات هادفة سيتم تنفيذها علي أرض سيناء خلال الفترة القادمة، وذلك بمتابعة رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة عدد كبير من الوزارات المعنية بالدولة. 

تحسين مستوى المعيشة

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالدور الذي يقوم به أبناء شمال سيناء في دعم خطط وجهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية ، مؤكداً علي أهمية الدور الذي يقوم به العاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من توجيهات القيادة السياسة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء . 

كما أشاد اللواء هشام آمنة، بدور أعضاء مجلس النواب في دعم ومساندة جهود المحافظة بما يحقق مصالح المواطنين من أبناء شمال سيناء.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى وضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء يتضمن التوافق على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع فى ضوء رؤية تنموية واضحة يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مختلف القطاعات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن استراتيجية تنمية شمال سيناء ،تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار والميزات النسبية بالمحافظة ، مضيفاً أن محافظة شمال سيناء شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية خلال السنوات الماضية بمختلف المناطق.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن حجم المشروعات التي نفذتها الدولة في محافظة شمال سيناء منذ عام ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢ بلغ حوالي ٣١ مليار جنيه حيث تم تنفيذ ٩٠٤ مشاريع في مختلف القطاعات الخدمية وعلي رأسها التنمية المحلية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والشباب والرياضة والتعليم العالي. 

وألمح إلى أنه جارٍ تنفيذ حوالي ٢٦٢ مشروعا في عدد كبير من المجالات الأساسية وذلك بتكلفة تصل إلى حوالي ٥٨ مليار جنيه.

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