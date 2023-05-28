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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب توصى بضرورة وجود خريطة صناعية للتسهيل على المستثمرين

المهندس معتز محمود،
المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، الحكومة بضرورة تحديد كمية القطن المطلوبة لتشغيل المصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن معاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، مما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة.

أوصت اللجنة كذلك بضرورة التنسيق بين المجموعة الاقتصادية من خلال عمل  بروتوكولات، بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك بين وزراء الزراعة والصناعة والمالية، بحضور ممثل البنك المركزي لمناقشة المشاكل التي تواجه مصانع الغزل والنسيج.

طالب المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأهمية تغيير استراتيجية وخطة الصناعة لتطويرها والنهوض بها، قائلا: بدون استراتيجية وخطة  واضحة فالفشل مصير الصناعة.

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وشدد النائب على ضرورة وجود خريطة صناعية للتسهيل على المستثمرين، مطالبا بتعيين نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية.

وقال عضو مجلس النواب: لابد أن يكون للصناعة  أب روحي نستطيع أن نحاسبه علي فاتورة الصناعة، والحساب يكون هنا للمجموعة الاقتصادية كاملة وليس الوزير المختص.

وشدد النائب على ضرورة تفعيل وثيقة ملكية الدولة، موضحا ان هناك إرادة سياسية تريد أن تعمل، ولكن لابد من استراتيجية واضحة، لاسيما بعدما تم تجهيز أفضل بنية تحتية.

من جانبه أكد المهندس أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن القطن في السوق موجود بطريق غير قانوني، كما تم تخزين كمية من القطن من أجل مصنع جديد سيتم افتتاحه  في ٣٠ يونيو للغزل والنسيج.

وأشار إلى أن الأزمة التي تمر بها السودان أثرت سلبيا على القطن، مؤكدا أن المشكلة الأساسية في عدم توافر المادة الخام.

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