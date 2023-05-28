قرار مستفز.. الوداد المغربي يعترض على "كاف" قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن اعتراض نادي الوداد البيضاوي المغربي، برئاسة سعيد الناصيري، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ووصفه بـ “المستفز”، قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم الأحد القادم، على استاد القاهرة، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لموقع “لو 360 سبورت” المغربي فإن إدارة فريق الوداد المغربي اعترضت على قرار الاتحاد الافريقي “كاف” بتعيين المصري محمد إبراهيم مسئولا أمنيا، عن مباراته أمام الأهلي.

الوداد يعترض على كاف قبل مواجهة الأهلي

وأشار إلى أن الوداد يرى أن كاف أقدم على قرار “مستفز” قبل المواجهة القوية بين الوداد الرياضي والأهلي.

واختتم أن قرار كاف بتعيين مسئول أمني من مصر، يعني ضربا مباشرا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث إن المباريات الكبرى يتم تعيين المراقبين الأمنيين من دولة محايدة تفاديا لأي شكوك واحتجاجات.