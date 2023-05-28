رئيس كتلة الحوار الوطني يوضح كيفية زيادة فرص الاستثمار

كشف الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، تفاصيل تدشين كتلة الحوار، قائلا:"الكتلة عبارة عن جهة مساعدة لفتح طريق آخر مضيئ أمام الحوار الوطني، لافتًا إلى أن ليبرالية الكتلة ليبرالية مصرية منفتحة على الجميع، مشيدًا بإجراءات حوكمة بيع الشركات التي يتم طرحها أمام المستثمرين؛ وهو الأمر الذي سيعود على الفائدة للمواطنين في نهاية الأمر.

وقال عادل، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير”والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:" امتلاك الدولة عائدات مالية من الاستثمار، وطرح الشركات أمام المستثمرين؛ سيعود بالنفع في نهاية الأمر، مشددًا على ضرورة مراعاة الموظفين بالشركات التي سيتم بيعها.

واشار إلي أن جلسات الحوار الوطني تشهد عملاً جادًا، كما أن الكتلة تلقت عدة طلبات من أجل المشاركة بها؛ لتقديم حلولاً للمشكلات المجتمعية؛ ضمن جلسات الحوار الوطني.