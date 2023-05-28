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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد حاسم لـ بشرى بعد انفصالها من سالم هيكل

بشرى وزوجها
بشرى وزوجها

علقت الفنانة بشرى، على خبر طلاقها من زوجها سالم هيكل.

وقالت بشرى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "نعم، الطلاق تم منذ فترة بمنتهى الود والاحترام والتفاهم، ونحن مازلنا صديقين".

وأكدت بشرى "هذا أمر شخصى، لا أقبل من أحد التدخل فيه؛ لأنه لا يخص أحدا سوى أسرتى وأسرته".

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بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

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طلاق بشرى

وكانت الفنانة بشرى أكدت في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، وقوع الانفصال بينها وزوجها سالم هيكل بعد زواج دام لحوالي ٣ سنوات.

بشرى

وكانت قد احتفلت الفنانة بشرى وطليقها سالم هيكل، بعيد زواجهما الثاني، ووجهت له رسالة حب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وشارك سالم زوج الفنانة بشرى، مجموعة من الصور التي تجمعهما في لحظات رومانسية، وعلق عليها كاتبا: «عيد زواج سعيد يا حياتي أجمل امرأة التي منحتني أجمل حياة».

وشاركت الفنانة بشرى منشور زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجماعي «إنستجرام»، وعلقت عليها وكتبت «في اسبوع عيد جوازنا بقولك يا أبوالسوالم، كل سنة وانت طيب».

أضافت: «يا ابن الأصول والذوات يا أجمل رجل أنجبته الطبيعة، وحصوة في عين اللي ما يصلي على النبي، المنفسنين يمتنعون».

بشرى وطليقها

كان قد فاجأ رجل الاعمال سالم، زوجته الفنانة بشرى، خلال حلولهما ضيوفا مع الإعلامية مني الشاذلي، في حوار سابقا، بهدية عيد الحب، وكانت عبارة عن ورد وخاتم وجواب غرامي، وقرأت بشرى الجواب أمام الجمهور، والذي عبر فيه سالم عن حبه الشديد لها، وأنه سيظل بجانبها طيلة العمر.

وكشف سالم أنه اعترف لبشرى بحبه لها في سن الـ 13، وقال أصبحنا سويا حتى عمر 16 سنة، وحينها قالت له بشرى أنها تعاني من مشكلة في القلب، وأن هذه المشكله ستمنعها من الزوج به وتتركه.

وأضاف رجل الأعمال سالم هيكل خلال لقاء سابق في برنامج «معكم منى الشاذلي»: «علمت أنها في الساحل، فذهبت لها سريعًا مع ابن عمى وتفاجأت أنها مع أحد أقاربي وقالت لى باركولنا احنا قرينا الفاتحة، ولم يمر اليوم إلا وقد قرأت فاتحة أنا أيضا».

بشري طلاق بشرى

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