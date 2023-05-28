النتائج الأولية.. حصول أردوغان على 52.14% بعد فرز 97% من الأصوات

أفادت وسائل إعلان تركية، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.14% من الأصوات، بينما حصل منافسة كمال كليتشدار أوغلو على 47.86%، وذلك بعد فرز 97% من الأصوات.

هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وكتب تميم عبر صفحته على "تويتر": خي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".