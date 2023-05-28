أحمد موسى: أنصار أردوغان يحتفلون مع اقتراب نجاحه بانتخابات الرئاسة التركية

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترب من حسم نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، للولاية الثالثة على التوالي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن أردوغان كان يتابع نتائج فرز الانتخابات الرئاسية من منزله في إسطنبول، وسوف ينتقل إلى قصر الرئاسة بأنقرة لإلقاء خطاب الفوز.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان تقدم بعد فرز أكثر من 97 % بنسبة تزيد على 52%، مقابل أكثر من 47 % من الأصوات لصالح مرشح المعارضة كليجدار أوغلو.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك فرحة في الكثير من المدن التركية مع قرب الإعلان الرسمي بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لمدة خمس قادمة.

واستطرد “أردوغان حصل على أكثر الأصوات في معظم الولايات التركية”، لافتا إلى أن المناطق المنكوبة بفعل الزلزال الأخير الذي هز تركيا رجحت كفة أردوغان في الفوز.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان تلقى تهنئة من أمير قطر، ورئيس الحكومة الليبية، ورئيس الحكومة الفلسطينية بفوزه في الانتخابات.