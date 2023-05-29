أخبار السيارات| أقل سعر سيارة أوتوماتيك في السوق المصري..أرخص فئات نيسان صني موديل 2024 ..5 سيارات صينية تبدأ من 400 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة "زيرو"، تعتمد على قدرات فنية ذات ناقل حركة أوتوماتيكي وبسعر مناسب، ولعل من ابرز السيارات المطروحة محليًا بهذه المواصفات، هي النسخة الماليزية بروتون ساجا الجديدة، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

تعتبر النسخة نيسان صني من ابرز السيارات التي قدمت داخل السوق المصري، والتي حازت على شعبية كبيرة نسبة إلى انتشارها، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الاقتصادية، وتقدم السيارة محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، تحمل موديل 2024، مع سعر يبدأ من 448.400 جنيه وذلك للفئة الاولى "مانيوال" والارخص سعرًا بين الفئات الاخرى.

تقدم شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، مجموعة من اقوى الطرازات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الهيكلية سواء من فئة السيدان والكروس اوفر وفئة الـ SUV، بالاضافة إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

استطاعت شركات تصنيع السيارات الصينية، من تحقيق شعبية كبيرة لها داخل السوق المصري، ويرجع ذلك إلى طرازاتها المتنوعة، وخلق صورة تنافسية، نسبة إلى القدرات الفنية المقدمة والتصميمات الخارجية، إلى جانب عنصر السعر ايضا.

تعتبر السيارة X3 موديل 2023، واحدة من اشهر اصدارات عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الرياضي من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب اعتمادها على باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

تقدم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023، من خلال فئتين من التجهيزات وهم AT-ELEGANCE و TOP LINE، وتعتبر هذه السيارة واحدة من ابرز الاصدارات الرياضية المقدمة من عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، والتي مازالت لم تكسر حاجر المليون، حيث يصل سعر الفئة الاعلى تجهيزًا إلى 939.990 جنيه.

تقدم شركة جاك الصينية الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة JS3 والتي تعد هي ارخص سيارة مقدمة من الشركة الصينية محليًا، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة، مع تصميم خارجي ينتمي للطرازات الرياضية.