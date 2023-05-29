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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أقل سعر سيارة أوتوماتيك في السوق المصري..أرخص فئات نيسان صني موديل 2024 ..5 سيارات صينية تبدأ من 400 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

 

اركب زيرو .. أقل سعر سيارة أوتوماتيك في السوق المصري

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة "زيرو"، تعتمد على قدرات فنية ذات ناقل حركة أوتوماتيكي وبسعر مناسب، ولعل من ابرز السيارات المطروحة محليًا بهذه المواصفات، هي النسخة الماليزية بروتون ساجا الجديدة، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

 

أرخص فئات نيسان صني موديل 2024 بالسوق المصري .. اعرف سعرها

تعتبر النسخة نيسان صني من ابرز السيارات التي قدمت داخل السوق المصري، والتي حازت على شعبية كبيرة نسبة إلى انتشارها، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الاقتصادية، وتقدم السيارة محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، تحمل موديل 2024، مع سعر يبدأ من 448.400 جنيه وذلك للفئة الاولى "مانيوال" والارخص سعرًا بين الفئات الاخرى.

 

5 سيارات تقدمها تويوتا اليابانية بسعر يبدأ من 540 ألف جنيه |صور

تقدم شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، مجموعة من اقوى الطرازات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الهيكلية سواء من فئة السيدان والكروس اوفر وفئة الـ SUV، بالاضافة إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

 

5 سيارات صينية جديدة بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه .. صور

استطاعت شركات تصنيع السيارات الصينية، من تحقيق شعبية كبيرة لها داخل السوق المصري، ويرجع ذلك إلى طرازاتها المتنوعة، وخلق صورة تنافسية، نسبة إلى القدرات الفنية المقدمة والتصميمات الخارجية، إلى جانب عنصر السعر ايضا.

 

سعر BMW X3 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

تعتبر السيارة X3 موديل 2023، واحدة من اشهر اصدارات عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الرياضي من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب اعتمادها على باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

 

قبل وصولها المليون .. اسعار اوبل كروس لاند موديل 2023

تقدم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023، من خلال فئتين من التجهيزات وهم AT-ELEGANCE و TOP LINE، وتعتبر هذه السيارة واحدة من ابرز الاصدارات الرياضية المقدمة من عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، والتي مازالت لم تكسر حاجر المليون، حيث يصل سعر الفئة الاعلى تجهيزًا إلى 939.990 جنيه.

 

أقل سعر لـ سيارات جاك "JS3" الرياضية |صور

تقدم شركة جاك الصينية الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة JS3 والتي تعد هي ارخص سيارة مقدمة من الشركة الصينية محليًا، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة، مع تصميم خارجي ينتمي للطرازات الرياضية.

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