عادل عبد الغفار: مصر قفزت للمستوى الـ 24 العالمي في مجال التعليم..فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية عملت باجتهاد خلال الـ 8 سنوات الماضية للارتقاء بمستوى التعليم في مصر من خلال توجيه استثمارات ضخمة لبناء جامعات جديدة وتطوير الجامعات المتواجدة، مشيراً إلى أن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية تجاه التعليم.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه كان هناك خطط علمية متميزة من أجل الارتقاء بالتعليم الجامعي في مصر وتم تنفيذها بدقة وهذا ما جعل التعليم العالي ينافس في التصنيفات العالمية للتعليم الجامعى.

وتابع، أن مصر في المستوى الـ 24 على المستوى الدولي وهذه قفزة غير طبيعية وغير مسبوقة وهذا ليس على مستوى الجامعات فقط بل على مستوى الأبحاث العلمية والعلماء.