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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عادل عبد الغفار: مصر قفزت للمستوى الـ 24 العالمي في مجال التعليم..فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية عملت باجتهاد خلال الـ 8 سنوات الماضية للارتقاء بمستوى التعليم في مصر من خلال توجيه استثمارات ضخمة لبناء جامعات جديدة وتطوير الجامعات المتواجدة، مشيراً إلى أن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية تجاه التعليم.

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لتشجيع مؤسسات التعليم العالي والأخرى الإنتاجية والصناعية.. تحالفات إقليمية بين الجامعات لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع

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التعليم العالي: نعمل على توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع والمؤسسات الصناعية

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه كان هناك خطط علمية متميزة من أجل الارتقاء بالتعليم الجامعي في مصر وتم تنفيذها بدقة وهذا ما جعل التعليم العالي ينافس في التصنيفات العالمية للتعليم الجامعى.

وتابع، أن مصر في المستوى الـ 24 على المستوى الدولي وهذه قفزة غير طبيعية وغير مسبوقة وهذا ليس على مستوى الجامعات فقط بل على مستوى الأبحاث العلمية والعلماء.

الابحاث العلمية التصنيفات العالمية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم فى مصر الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار الدولة المصرية المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي

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