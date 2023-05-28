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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مينفعش نكرم حد رغما عنه.. مدير مهرجان القاهرة: عبلة كامل رافضة الظهور الإعلامي.. فيديو

عبلة كامل
عبلة كامل

علق أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، على مطالب تكريم الفنانة عبلة كامل ضمن دورة المهرجان المقبلة.

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بعد المطالبة بتكريمها|عبلة كامل بدأت مسيرتها مع يوسف شاهين ورصيدها 36 فيلما سينمائيا

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رد فعل الفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

وقال أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "جالنا طلبات تكريم كثيرة للفنانة علبة كامل، وهو شيء جميل وكلنا بنحب الفنانة عبلة كامل".

 

وأضاف أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي،: "عندما نحب شخص أبسط شيء نقدمه له هو احترام رغباته الشخصية"، مشيرا: "الفنانة عبلة كامل رافضة أنها تظهر للعلن ورافضة التكريم".

 

وأشار: "الفنانين أشرف زكي، والفنان يحيي الفخراني تواصلوا معها من قبل لتكريمها وهى رفضت الظهور الإعلامي ورفضت التكريم"، موضحا: "عبلة كامل تستحق التكريم، لكن إحنا لما نحب عبلة كامل ونحترم رغبتها، ولا يوجد جدال على أنها تستحق التكريم، لكن مينفعش نكرم حد رغما عنه".
 


 

عبلة كامل الفنان يحيى الفخراني الفنانة عبلة كامل اشرف زكي برنامج حضرة المواطن مهرجان القاهرة السينمائي

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