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رئيس التحرير
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توك شو

من يمتلك العاصمة الإدارية الجديدة ؟ خالد عباس يجيب

صدى البلد

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل إنشاء العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بتأسيس شركة للعاصمة لإدارة المدينة بالكامل؛ والهدف منها أن تكون نموذجا لكل المدن الجديدة.

وقال عباس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، إن هدف شركة العاصمة الإدارية كان تحقيق عوائد هائلة للدولة، ودورها تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب الاستثمارات، وهي مملوكة لثلاث جهات في الدولة هي: "هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز أراضي القوات المسلحة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، مساء اليوم الأحد، في حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، أن رأس مال شركة العاصمة الإدارية 20 مليار جنيه، ولدينا مخطط لمضاعفة رأس مال الشركة قريبا، وهي مقامة على مساحة 230 ألف فدان؛ بعد زيادة 60 ألف فدان جديدة، مؤكدًا أن مساحة المرحلة الأولى منها هي 40 ألف فدان؛ بعد زيادة حدودها حتى محور 30 يونيو الواصل إلى مدينة الجلالة.

وتابع المهندس خالد عباس، أن الموقع الحالي للعاصمة هو الأنسب، وستخدم على المنطقة الصناعية بقناة السويس، مؤكدًا أنه قبل إنشاء العاصمة الجديدة درسنا المدن المشابهة في العالم وتلاشينا كل العيوب، والانتقال للعاصمة أصبح سهلا بسبب المحاور الجديدة، موضحًا أن أموال شركة العاصمة تأتي من بيع الأراضي للمطورين العقاريين، والجهات الحكومية اشترت الأراضي من شركة العاصمة.

وأوضح عباس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن أنه تم بيع أراضي للمستثمرين في العاصمة الإدارية، والجهات الحكومية اشترت الأراضي بالسعر المعلن للجميع، مؤكدًا أن سعر متر الأرض بالعاصمة 50 ألف جنيه، وسعر المتر في الأبراج يتجاوز 50 ألف جنيه.

أحمد موسى الانتقال للعاصمة الإعلامي أحمد موسى الخدمة الوطنية الجهات الحكومية البنية التحتية

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