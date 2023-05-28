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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

مشاجرة لخلافات الجيرة
مشاجرة لخلافات الجيرة

أصيب 4 أشخاص في مشاجرتين بقرتين بمركز المنيا بسبب خلافات الجيرة حيث تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهمين.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من: "طه.ع" 52 عاما، "عبد الحفيظ.م" 35 عاما، وشقيقه "عمرو" 27 عاما، وتم نقل المصاب الأول إلي مستشفي التأمين الصحي والثاني والثالث للمنيا العام، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

كما استقبلت المستشفي  العام "أحمد.ش" 40 عاما، مقيم بمركز المنيا، مصاب بجروح وسحجات وكدمات، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين إصابته خلال مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات الجيرة.

تحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
 

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