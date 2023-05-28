بيدلعني قدام الناس| شيرين عبد الوهاب تتألق على مسرح جدة

تفاعل جمهور شيرين عبد الوهاب خلال حفلها على مسرح جدة ؛ حيث أكد البعض أنها توجه رسالة لزوجها حسام حبيب .

و غنت شيرين عبد الوهاب على المسرح جزء من أغنيتها؛ بيعاملني بطيبة وإحساس بيدلعني قدام الناس ".

حفل شيرين عبد الوهاب في جدة

وصلت منذ قليل النجمة شيرين عبد الوهاب الي المسرح لبدء حفلها في جدة .

وظهرت شيرين عبد الوهاب بفستان مميز ؛ حيث تستقبلها الجمهور بشكل رائع.



شيرين عبد الوهاب:

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الأخير ومغازلته لها فى بروفات حفبها بجدة.

و تتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالى أو بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .

وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضل جمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم».