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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب "زيلينسكي".. تحذير عاجل من رئيس صربيا بشأن تفاقم الوضع في كوسوفو

رئيس صربيا
رئيس صربيا

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن الوضع يتفاقم في كوسوفو وميتوهيا، لأن رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، يحاول أن يصبح نسخة من فولوديمير زيلينسكي.

وقال فوتشيتش: ”أعتقد أن سيناريو أصعب ينتظرنا في كوسوفو وميتوهيا. ما لم نره حتى الآن، وكل ذلك بسبب التصريحات الاستفزازية والسلوك غير المسؤول بشكل رهيب لألبين كورتي... أخشى وقوع اشتباكات الكبرى، لأن كورتي يحلم بأن يكون فولوديمير زيلينسكي، ولا يستطيع الصرب تحمل ذلك بعد الآن".

ووضع فوتشيتش، يوم الجمعة، الجيش الصربي في حالة تأهب قصوى بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا بسبب خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.

كما طالب الرئيس الصربي، حلف الناتو "بوقف العنف ضد الصرب بشكل عاجل" في كوسوفو وميتوهيا.

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وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش، أن الجيش وصل إلى أعلى درجة من الاستعداد القتالي وأن القوات تتجه نحو كوسوفو وميتوهيا.

كما أفاد مجلس الأمن القومي الصربي، بأن وحدة الناتو في كوسوفو وميتوهيا قوة كوسوفو لم تتصرف وفقا لسلطتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1244 خلال عمل الشرطة للجمهورية التي نصبت نفسها في شمال المقاطعة يوم الجمعة، لا يزال الجيش الصربي في حالة تأهب قصوى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوسيفيتش،  إن التوترات في كوسوفو وصلت إلى الحد الأقصى وقد تتصاعد إلى نزاع مسلح، ولا تزال وحدات الجيش الصربي موزعة وتتخذ مواقع في اتجاه الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.

كوسوفو كورتي زيلينسكي

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