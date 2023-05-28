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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يدعو كوسوفو إلى تخفيف حدة التوترات مع صربيا

الناتو
الناتو

دعا رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الأحد كوسوفو إلى تخفيف حدة التوترات مع صربيا ، بعد يومين من اشتباكات عنيفة بين شرطة كوسوفو والمتظاهرين المعارضين لتولي رؤساء البلديات الألبان مناصبهم في المناطق الصربية العرقية.

قال ستولتنبرغ ، الأمين العام النرويجي للتحالف العسكري عبر الأطلسي ، إنه تحدث إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن كوسوفو.

وقال إنه يتعين على بريشتينا وبلغراد الانخراط في الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي.

وقال ستولتنبرغ في تغريدة: 'يجب على بريشتينا أن تهدأ التصعيد وألا تتخذ خطوات أحادية الجانب مزعزعة للاستقرار'.

ولا يقبل الصرب ، الذين يشكلون غالبية السكان في منطقة كوسوفو الشمالية ، إعلان كوسوفو استقلالها عام 2008 عن صربيا وما زالوا يرون أن بلغراد عاصمتهم بعد أكثر من عقدين من انتهاء الحرب في عام 1999.

يشكل الألبان العرقيون أكثر من 90٪ من السكان في كوسوفو ككل.

رفض الصرب المشاركة في الانتخابات المحلية في أبريل ، وفاز المرشحون الألبان بالبلديات الأربع بنسبة 3.5٪.

وقال الصرب المحليون ، المدعومون من بلغراد ، إنهم لن يقبلوا رؤساء البلديات وأنهم لا يمثلونهم.

يوم الجمعة ، اصطحبت الشرطة ثلاثة من كل أربعة رؤساء بلديات إلى مكاتبهم. وألقى المتظاهرون الحجارة على السلطات التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود الغاضبة.

وظل الوضع متوترا يوم الأحد حيث لا يزال رجال الشرطة المدججون بالسلاح في عربات مدرعة يحرسون مكاتب العمد.

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