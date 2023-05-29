150 خدمة تقدم للمواطنين أون لاين عبر الوزارات المختلفة بالعاصمة الإدارية

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن مسجد مصر أحد المعالم المتميزة بالعاصمة الجديدة، وسيكون أحد عوامل الجذب للسياحة؛ حيث يقع في المركز الرئيسي للعاصمة.

وأردف أنه تم وضع برنامج لنقل موظفي الوزارات المختلفة للعاصمة الإدارية، مضيفا أن هناك 150 خدمة أون لاين تقدم للمواطنين عبر الوزارات المختلفة بالعاصمة الإدارية.



واستطرد أنه لا داعي لذهاب المواطنين إلى العاصمة الإدارية لإنهاء مصالحهم إلا للضرورة فقط، ويمكن للمواطن الإستفادة من الخدمات الحكومية وهو في منطقته بدون التوجه إلى العاصمة الإدارية