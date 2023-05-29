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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عباس: 13 سفارة طلبت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

صدى البلد

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب فكرة العاصمة الإدارية، مطالبًا بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات على الدولة.

وقال عباس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إننا نخطط لبدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة على مساحة 130 ألف فدان بالعاصمة، وهناك 100 ألف فرصة عمل مباشرة وفرها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وكانت 300 ألف في وقت سابق.

وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، مساء اليوم الأحد، في حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم بناء 50 سفارة إفريقية نموذجية في العاصمة الإدارية، والسفارات الجديدة جاهزة للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة.

وتابع المهندس خالد عباس، أن الأمم المتحدة تقوم ببناء مقرها الجديد في مبنى المنظمات الدولية بالعاصمة، والحي الدبلوماسي يضم وحدات سكنية وفيلات متنوعة فنادق وأندية على ألف فدان، بينما طلبت 13 سفارة الانتقال لمقرها الجديد بالعاصمة.

أحمد موسى الحي الدبلوماسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المنظمات الدولية المهندس خالد عباس

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