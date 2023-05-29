أحمد وفيق : علاقتي بـ خالد يوسف قوية وقديمة

عبر الفنان أحمد وفيق عن سعادته البالغة لعودة المخرج خالد يوسف للعمل مجدداً قبل أن تكون فرحته لاختياره ضمن أبطال مسلسل " سره الباتع " قائلاً : " اشتغلت مع خالد يوسف في أول فيلم عمله.. وهو ليه فضل عليا وأنا علاقتي بخالد يوسف قوية وقديمة و أنا عارف قيمته جداً وكنت مشتاق للعمل معه بعد غياب ولما عرفت أنه هيعمل مسلسل فرحت جداً من غير ما عرف أنا فيه ولا لاء.. لان عارف أن خالد يوسف هيوزن المعادلة الدرامية".



وأضاف خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" أن المعادلة الدرامية بها خلل قائلاً : " معادلة الدراما مختلة لصالح " يلا ناكل عيش " مش عيب نقدم أعمل فنية من باب المتعة لكن لأ أتيح لي العمل كفنان اقدم قضية ومضمون غصلاحي هتكون أفضل بكثير من العمل من أجل المتعة ".



وكشف أنه إختار إنقاء الاعمال بعناية منذ دخوله الفن من اليوم الاول حتى ولو كان على حساب تواجده على الساحه قائلاً : " أنا فنان إنتقائي وغير متواجد بكثيرة منذ بدايتي وقررت أن أكون في الاعمال الحقيقية وليست نوعية اللاشيء وذلك منذ ان عملت مع يوسف شاهين وخالد يوسف ويوسف شاهين قال لي لاتخدع المشاهد وتعمل النجومية المزيفة وعمري ماحبيت كلمة " النجم " والاستاذ يوسف شاهين مكنش بيحبها كمان ".