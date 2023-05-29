عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: استخراج جثامين 3 شباب غرقوا في جمصة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تمكن رجال الإنقاذ بالتعاون مع الصيادين من استخراج جثامين الشباب الثلاثة الذين غرقوا بجمصة.

استخراج جثمان شاب من كفر الشيخ غرق في جمصة

محافظ كفر الشيخ ينعى 3 شباب بمركز الحامول غرقوا في جمصة

وقال المحافظ، إنه جرى استخراج أمس جثمان أحمد محمد، 19سنة، من مياه البحر المتوسط بجمصة، وجرى استخراج جثمان الشقيقين عادل محمد(15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.


ويتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراءات نقل الجثامين، من جمصه لقرية زيدان بالحامول، لدفن جثامينهم بمقابر العائلة، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته يدخلهم فسيح جناته.


ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل رجال الإنقاذ والصيادين، ولكل المشاركين في أعمال انتشال الجثامين، كما وجه الشكر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعضوي مجلس النواب محمد زكي ومحمد فوزي الرفاعي، والمسئولين بمدينة جمصة، وكفر الشيخ، للتواصل المستمر لاستخراج جثامين الشباب.

الجثامين البحر المتوسط اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جثامين 3 شباب جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رجال الإنقاذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

انقسام داخل الأهلي بسبب لاعب سموحة

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

توريد 177 ألفاً و97 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

منطقة كفر الشيخ الأزهرية تكرم الفائزين بمسابقة فارس المتون والمترجم الناشئ .. صور

استخراج جثمان شاب من كفر الشيخ غرق في جمصة

إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 20 قيراطا بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يكرم الأم المثالية ويسلمها جائزة المسابقة .. صور

توريد 147 ألفاً و530 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

رفع مياه الأمطار ليلًا بالبرلس وإعلان حالة الطوارئ بكفر الشيخ.. صور

"فضل العلم" محور لقاء الرواق الأزهري بمركز شباب الحلافي بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

توتر أمنى واشتباكات مسلحة وغارات جوية.. ماذا يحدث في ليبيا؟

عبدالقادر: منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف لتسهيل الإجراءات

حالة طوارئ.. تحركات عاجلة في الفلبين استعدادا لإعصار تايفون

رضا فرحات: مكتبة الأسكندرية نافذة مصر على العالم|فيدو

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال

بـ 80 ألف جنيه.. اشتري دايو ريسر أوتوماتيك| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

إحنا اتحسدنا .. إطلالات أثارت الجدل لـ حسن شاكوش مع زوجته

بعد أن احتفى به جوجل.. من هو الكاتب عبد الرحمن منيف؟

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ