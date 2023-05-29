محافظ كفر الشيخ: استخراج جثامين 3 شباب غرقوا في جمصة

تمكن رجال الإنقاذ بالتعاون مع الصيادين من استخراج جثامين الشباب الثلاثة الذين غرقوا بجمصة.

وقال المحافظ، إنه جرى استخراج أمس جثمان أحمد محمد، 19سنة، من مياه البحر المتوسط بجمصة، وجرى استخراج جثمان الشقيقين عادل محمد(15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.



ويتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراءات نقل الجثامين، من جمصه لقرية زيدان بالحامول، لدفن جثامينهم بمقابر العائلة، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته يدخلهم فسيح جناته.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل رجال الإنقاذ والصيادين، ولكل المشاركين في أعمال انتشال الجثامين، كما وجه الشكر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعضوي مجلس النواب محمد زكي ومحمد فوزي الرفاعي، والمسئولين بمدينة جمصة، وكفر الشيخ، للتواصل المستمر لاستخراج جثامين الشباب.