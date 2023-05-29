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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد واقعة بغدودة.. فضل الله يدعو لإقامة منتدى عالمي لمناقشة التجنيس

الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله

دعا الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي إلى إقامة منتدى رياضي مصري عالمي من أجل مناقشة فكرة ضوابط ومحددات التجنيس وذلك بعد أزمة اللاعب أحمد بغدودة.

قال الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: واقعة اللاعب أحمد بغدوده ،،،
أتمنى من الأكاديمية الوطنية للتدريب تبنى فكرة إقامة ( منتدى رياضى مصرى عالمى ) يناقش فكرة ( ضوابط ومحددات التجنيس الرياضى ) ،،

تابع: الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي: فكرة إقامة منتدى رياضي مصري عالمي تأتي لان فكرة المؤتمر باتت ظاهرة عالمية كبيرة جداً وترتبط بها مجموعة من الأبعاد اللوجستية والسياسية والسكانية والرياضية

أ سباب الدعوة لإقامة منتدى عالمي 

أضاف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي: فالتحولات العالمية حول هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مفاهيم تتبناها العديد من الاتحادات الرياضية الدولية مثل ( تدويل الرياضة ، والرياضة المعولمة ، وإزالة الحواجز الوطنية من خلال التركيز على  القدرات الرياضية ، والتغير الكبير فى التركيبة السكانية فى الدول الاوروبية فى ظل الانخفاض الملحوظ فى أعمار الشباب نظرا لانخفاض معدلات الزواج ومن ثم الانجاب ،،، إلخ ) ، أمر يحتاج الى وقفة هامة وتوجه استراتيجي مُستدام للحفاظ على المواهب الرياضية المصرية .

استطرد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي: وفكرة الاعتماد على مخاطبة المؤسسات الرياضية الدولية وانتظار تحركها نحو الحد من هذه الظاهرة  لن يحقق شئ فى هذا الشأن على الاقل فى المدى القريب ،،، 

واختتم الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي حديثه قائلا : فالأمر أعمق وأدق وملئ بالتفاصيل الدقيقة جداً التى تحتاج الى دراسات ومناقشات واعية ومتخصصة من متخصصين يدركون جيداً التوجهات العالمية فى هذا الشأن ، كما يحتاج إلى سياسات وضوابط وطنية ( مصرية )  تحكمها الأنظمة والقوانين والحوافز.

فضل الله احمد بغدودة منتدي رياضي التجنيس الرياضى المؤسسات الرياضية المواهب الرياضية المصرية

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