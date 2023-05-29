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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"ساقية علام" على مسرح قصر ثقافة الطود بالأقصر

صدى البلد

أطلق فرع ثقافة الأقصر فعاليات العرض المسرحي "ساقية علام" لفرقة قصر ثقافة الطود المسرحية بالأقصر، على مسرح القصر، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

تدور أحداث العرض حول مشكلة الثأر، حينما فشل الجد لضعفه في أخذ ثأر أبيه فراح يبث الكراهية في الأبناء فكان صراعهم حول عمامة الجدود، فدارت سواقي الدم ولأن الدم لا تشربه الأرض ولا ينبت غير الكراهية والعداء فدارت الصراعات على المستويات كافة المادية والمعنوية والنفسية.

 

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العرض تأليف طه الأسواني، إخراج شريف النوبي، أشعار حسام الدين عبدالعزيز، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، استعراضات مصطفى أمين، ديكور وملابس بدور محمد النوبى، مخرج مساعد ناجى فؤاد. بطولة حمدالله سيد، أحمد علي، بغدادي أحمد، هند محمد، رمضان محمد، ويستمر عرضه لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل.

"ساقية علام" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي. استمرارا للعروض المسرحية بمواقع قصور الثقافة بكل المحافظات، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي.

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