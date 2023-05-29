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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد أعمال المرافق والزراعة الجارية بالمدينة

صدى البلد

قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ، بمتابعة أعمال الجسات الأرضية لموقع تنفيذ محطة المعالجة  (compact) الكومباكت بطاقة (١٠٠٠)م٣ /يومـ لاستيعاب مياه الصرف الصحي للمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان، والتي تشمل منطقة المبادرة الرئاسية، سكن كل المصرين  بإجمالي 2064 وحدة سكنية ومنطقة الخدمات وبها (مدرسة – حضانة - سوق تجارية - مركز طبي)،  والمنطقة الاستثمارية و بوابة السويس الجديدة.

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، موقع الأعمال لتنفيذ خط مياه بطول ٤. ٥ كم بتكلفة إجمالية ٦٨ مليون جنيه، ويعتبر هذا الخط ضمن مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المياه الناقل قطر ٩٠٠ مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالمواصفات الخاصة للمشروع والالتزام بالبرنامج الزمني.

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وقامت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بمتابعة أعمال إدارة الزراعة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، للوصول للشكل الجمالي المطلوب تماشياً مع التنمية الفعلية بالمنطقتين.

وقامت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر نائب رئيس الجهاز، بتفقد الأعمال الجارية بمواقع مشروع " سكن كل المصريين " بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني ٥٦%، كما تفقدت أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، وأعمال البنية التحتية ( مياه – صرف - طرق - كهرباء - اتصالات) للمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية ٣٠٪. 

أسماء مخلوف التشطيبات الداخلية أعمال المرافق السويس الجديدة الصرف الصحى المنطقة الاستثمارية المنطقة الصناعية بنية التحتية

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