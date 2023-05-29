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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ21.. استرداد 1565 فدانا من أملاك الدولة في بنى مزار بالمنيا

استرداد أراضي أملاك
استرداد أراضي أملاك الدولة

قال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل جهودها في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

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من جانبه، أوضح عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية، استردت 1565 فدان، املاك دولة، كان قد تم التقديم عليها على قانون 144 وتم رفض التقنين بمعرفة لجنة البت لعدم الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

إزالة التعديات أعمال المرحلة الثانية التنمية المحلية المحلية محافظ المنيا

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