عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس النوبارية الجديدة يعلن تشغيل مشروع النقل الداخلي واستكمال رفع كفاءة الطرق

صدى البلد

أعلن المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل الداخلي بالمدينة لخدمة سكان المدينة باستخدام سيارات الفان 7 ركاب للعمل بمنظومة النقل الداخلي بالمدينة.

ووجه المهندس أحمد إسماعيل، إدارة الموقف بتجهيز خطوط السير ليكون الخط رقم 1 خاص بالحي الأول، والخط رقم 2 خاص بالحي الثاني، والخط رقم 3 خاص بمنطقة ابني بيتك مرورا بالفاصل ما بين المنطقة السكنية والصناعية وذلك كمرحلة أولى وفقاً للسيارات المتوفرة.

ولفت إلى أنه تم إعلان مسار كل خط على السيارات وبدء التشغيل، وأنه سيتم استكمال باقي الخطوط تباعاً وقد تم اعتماد تعريفة موحدة قيمتها 3 جنيهات للخط.

رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد أعمال المرافق والزراعة الجارية بالمدينة

الإسكان: مصر تتخذ خطوات ملموسة للتحول لنموذج تنموي مستدام للحفاظ على البيئة

 وقاد المهندس أحمد إسماعيل، حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات والسحب والاسترداد وإزالة الإشغالات والظواهر العشوائية والمخالفات بالمدينة، بالاشتراك مع شرطة التعمير ومسئولي الجهاز والإدارات المختصة.

وأشار المهندس أحمد إسماعيل، إلى أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد 8 محال تجارية بالسوق التجارية بالحي الأول وذلك لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص، كما قامت الحملة بغلق وتشميع عدد من البدرومات المخالفة بقطع أراضٍ سكنية لتغيير الاستخدام، كما تم تشميع بدروم بمول تجاري على طريق مصر/اسكندرية الصحراوي، لمخالفه شروط التخصيص والتعاقد والنشاط المستخدم.

وأضاف رئيس جهاز النوبارية الجديدة، أن الحملة أسفرت أيضاً عن غلق وتشميع 12 محلاً تجارياً ومخزن وذلك لمخالفتها النشاط المخصص للمكان والعمل بدون رخصة التشغيل، وكذا تنفيذ قرار إخلاء إداري لإحدى الوحدات المخصصة للتضامن الاجتماعي، التي قد استولت عليها إحدى الجمعيات بطريقة غير شرعية، وتم تسليم الوحدة لوزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، بجانب رفع عددٍ من الإشغالات والتعديات من أمام المحال التجارية المخالفة والشوارع والميادين.

وطالب المهندس أحمد إسماعيل، جميع أصحاب المحال والمولات التجارية والمنشآت الصناعية بالالتزام بالنشاط المخصص للمكان والالتزام بقوانين ولوائح الدولة في إصدار رخص التشغيل وموافقات الحماية المدنية والموافقات البيئية والصحية.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية، عن أن مركز إصدار رخص التشغيل للمحال التجارية بالجهاز ( بالمركز التكنولوجى ) يستقبل طلبات أصحاب المحال لإصدار رخص التشغيل فى مواعيد العمل الرسمية بالجهاز، موجهاَ بتسهيل اجراءات ترخيص المحال  العامة بمدينة النوبارية الجديدة وفقاً للقانون.

 

 

 

التشغيل التجريبى الشوارع والميادين السوق التجارية الظواهر العشوائية المحال التجارية المخالفة المركز التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

مدبولي يُوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع ورفع كفاءة تحصيل المستحقات

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

ترشيحاتنا

كيف تستعد للحج من الآن.. اعرف المناسك خطوة بخطوة

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

الأرصاد : فرص سقوط الأمطار تقل.. وتنحصر في هذه المناطق | فيديو

أريده قاسي وعنيف في المشاكل.. ولاء تشكو زوجها: رومانسي زيادة عن اللزوم

مفاجأة .. مالك ملاهي الإسكندرية متهم بـ انهيارها

وعوا الجماهير.. رسالة مثيرة من وزير الرياضة لإدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

رقم خرافي.. سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة على مواقع التواصل

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ