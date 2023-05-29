استشاري يضع روشتة بالوجبات الصغيرة والخفيفة للمحافظة على الجهاز الهضمي

قال محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي بالقصر العيني، إن الجهاز الهضمي يتأثر جدا بما نتناوله، مشيرا إلى أن اول حل لوقاية الجهاز الهضمي هي ضبط طبيعة الأطعمة ومواعيد تناولها.

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي بالقصر العيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن كل تلك الأشياء تؤثر على البكتيريا النافعة والضارة الموجودة فى المعدة، موضحا أنه تم إكتشاف أن جميع الأمراض الموجودة فى الجسم سواء لها علاقة بالجهاز الهضمي أو غيره تأتي نتيجة البكتيريا الموجودة فى الجسم، سواء كانت أمراض مناعية أو مزمنة وما إلى ذلك.

وتابع استشاري الجهاز الهضمي بالقصر العيني، أنه من أجل المحافظة على البكتيريا الخاصة بي، فيجب المحافظة على نوعية الطعام التي نتناوله، مثل: تناول الخضروات والبروتينات والنشويات بشكل جيد، حيث أن كل ذلك يؤثر على نمو البكتيريا.