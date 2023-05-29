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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوليو القادم .. موعد جديد لإقامة قمة الأهلي والزمالك في الدوري

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

كشفت مصادر مطلعة داخل رابطة الأندية المحترفة عن موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

وذكرت المصادر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز في الفترة من 12 - 15 يوليو المقبل.

ويلتقي مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر الليلة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا فيما يواجه الزمالك غدا طلائع الجيش فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة فيما يحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 47.

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نهائى دوري الابطال يتسبب فى تأجيل قمة الأهلي والزمالك 

قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الوداد فى نهائي البطولة.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو في ستاد القاهرة الدولي، ثم 11 يونيو مباراة الإياب فى مركب محمد الخامس.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر لها ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للأسبوع 31 بسبب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية في رادس وبهدف في مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي.
 

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