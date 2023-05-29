التفاصيل الكاملة لفيلم "بلومندو" بطولة حسن الرداد المقرر عرضه فى صيف 2023

يجرى الفنان حسن الرداد تحضيرات فيلمه الجديد “بلومندو” والمقرر عرضه فى صيف 2023.

وتدور أحداث فيلم “بلومندو” فى إطار كوميدى اجتماعى والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبل بعد الانتهاء من اختيار أبطال العمل.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

يذكر أن اخر أعمال الفان حسن الرداد فيلم “تحت تهديد السلاح” والذى يدور في إطار من الأكشن والإثارة، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

المخرج عبد الرحمن حماقي، جَمَعَ خلال فيلم «تحت تهديد السلاح»، بين عدد من الأبطال، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

حسن الرداد ومسلسل “محارب”

أعلن الفنان حسن الرداد عن تأجيل مسلسله الرمضاني “محارب” إلى رمضان 2024.

وكتب حسن الرداد عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “نظرا لضخامة العمل (مسلسل محارب) وما يتطلبه من تحضيرات تتطلب المزيد من الوقت، وحرصا مني ومن فريق عمل المسلسل على أن يكون عملا دراميا متميزا، قررنا تأجيله إلى موسم رمضان 2024، وإن شاء الله ألتقي جمهوري العزيز في عمل سينمائي قريب”.