وكيل التعليم بالغربية يتفقد الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بلجنة المنشاوي الإعدادية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددا من لجان الدبلومات الفنية والتي تؤدي ثالث أيام الامتحانات التحريرية على مستوى الجمهورية، بإدارة شرق طنطا التعليمية.



كما تفقد لجنة مدرسة المنشاوي الإعدادية بنات، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة بجميع اللجان.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، و الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والأستاذ الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني.

وأكد وكيل التعليم بالغربية أن جميع اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية خلال اليوم الثالث، مؤكداً على أنه لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى من الامتحان في اليوم الثالث من الامتحان.

وخلال المتابعة قام وكيل الوزارة بمتابعة كنترول اللجنة، موجهاً بضرورة الالتزام بأعداد كراسات الإجابة وفقاً لكشوف المناداة، وأرقام نماذج الكراسات وفقاً لكل مادة، وتجهيز استمارات الغياب لجميع الطلاب الغائبين، والتأكد يومياً من شخصية الطلاب الممتحنين عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية لكل طالب.

الجدير بالذكر، أنه نحو 33920 طالبا أدوا اليوم الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، مشيراً إلى متابعة معالي الوزير محافظ الغربية لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والرئيسية بالمديرية لضمان حسن سير الامتحان بجميع اللجان.