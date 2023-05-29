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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية: إنهاء مشروعات 5 قطاعات ضمن حياة كريمة والنسبة الإجمالية 90 %

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك من خلال جولة شملت تفقد المشروعات بقرى نهطاي، سندبسط وتفهنا بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، وذلك للوقوف على نسب تقدم المشروعات ونهو المتبقي منها.

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وأوضح رحمي أن مشروعات حياة كريمة في زفتي قاربت على النهو بنسبة 90 % حيث تم نهو قطاعات (التربية والتعليم، الإسعاف، الكباري، نقاط الشرطة ومكاتب البريد)، كما قاربت باقي المشروعات على النهو بنسبة تتراوح ما بين الـ  80% و 95% .

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وخلال الجولة تفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة ومركز الشباب بقرية نهطاي، كما تفقد في قرية سندبسط سير العمل في مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مجمع الخدمات الحكومية، نقطة الشرطة ومركز طب الأسرة، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعى  ومحطة  مياه الشرب ، واختتمت الجولة بتفقد السوق النموذجي والحماية المدنية بالقرية.

وتابع رحمي جولته بتفقد مشروعات المبادرة بقرية تفهنا العزب حيث تفقد، مركز الشباب، وحدة تنمية الأسرة، مركز طب الأسرة واختتمت الجولة بتفقد وحدة الحماية المدنية والسوق والموقف النموذجيين.

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وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال إنشاء طريق قناة طنطا الملاحية والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري جديد لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، من خلال دخول القادمين من الطريق السريع تجاه القاهرة عند كوبري دفرة إلى طريق الملاحة المؤدي إلى مرور سالم ومنها إلى الطريق الزراعي تجاه الإسكندرية دون المرور بالمدينة بطول 3000 متر وعرض 8 أمتار.

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يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

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ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية السيولة المرورية الشباب المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المجمع الزراعى بقرية نهطاي تحقيق السيولة المرورية

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