وزير الرياضة يكشف تفاصيل رسالته لـ رئيس الأهلي قبل مواجهة الوداد |خاص

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن رسالته لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قبل المواجهة المرتقبة يوم الأحد القادم أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل مطالبته بتوعية الجماهير قبل مواجهة الوداد المغربي .



وأشار وزير الشباب والرياضة إلي حث محمود الخطيب على توعية الجماهير والتأكيد على عدم حدوث آي تجاوزات واحترام الجميع دون الخروج عن السياق الرياضي.

وتابع:" هناك إمكانية لفتح المدرجات بالسعة الكاملة لجماهير النادي الأهلي خلال المواجهة المرتقبة يوم الأحد القادم ونأمل في توعية الجماهير من قبل مسئولي النادي الأهلي.



وتابع كلنا وراء النادي الأهلي لأنه يمثل مصر في نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

ووجه أشرف صبحي الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي معربا عن تمنياته بفوز المارد الأحمر وتحقيق البطولة.