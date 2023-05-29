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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبدالفتاح: أزمة فيوتشر وإنبي وصلت تنزانيا وحرام ما يحدث للتحكيم المصري

صدى البلد

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إن لقطة أمس وتعطل تقنية الفار في مباراة فيوتشر ضد إنبي ضمن مباريات كأس مصر، وصلت صداها لجميع البلاد في العالم.

وأضاف عصام عبد الفتاح فى تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “أزمة مباراة فيوتشر ضد إنبي وصلت إلي تنزانيا وأنا موجود مراقب على حكام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية”.

وأشار عبد الفتاح إلى أن “التحكيم المصري تراجع بشدة ولا أفهم لماذا يحدث ذلك فى التحكيم المصري، واتحاد الكرة مسؤول عن ذلك”.

وتابع عبد الفتاح: "أي لقطة تحكيمية في مصر من الطبيعي أن يصل صداها لجميع بلاد العالم ، ولقطة أمس في مباراة فيوتشر وإنبي صعبة للغاية وغريبة.

يذكر أن فريق انبي حقق الفوز أمام فيوتشر ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما خلال مباراة وصل الوقت الضائع إلي 25 دقيقه بعد تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد.

اتحاد الكرة الإعلامي إبراهيم فايق التحكيم المصري الكونفدرالية الإفريقية تنزانيا

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