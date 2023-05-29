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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قذف كرات الثلج للسيارات.. تحذيرات جديدة من الطقس بالأردن

صدى البلد

أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية الدكتور عبد المنعم القرالة، أن حالات عدم الاستقرار الجوي خاصة القوية، عادة ما يتشكل معها هطول غزير وعواصف رعدية قوية، حيث تشهد العواصف الرعدية زخات من الهطولات المطرية.

وبحسب وسائل إعلام أردنية قال القرالة صباح الاثنين، حول أسباب زخات البرد بأحجام كبيرة والتي تسببت بتكسير بعض زجاج المركبات في شوارع العاصمة عمان، أن الفروقات الحرارية في طبقات الجو العليا والسطحية والرطوبة واشتداد حالة عدم الاستقرار، هي سبب ما شهدته المملكة، محذرا من احتمالية تكرار هذه الحالة اليوم.

ولفت الى أن حجم الهطولات المطرية، أمس الأحد، في لواء البترا خلال 15 دقيقة بلغ 18 مليمترا، مؤكدا أن حالات عدم الاستقرار تكون مختلفة عن المنخفضات، حيث تكون الهطولات كبيرة والغيوم التي ترافق هذه الحالات هي من أعنف الغيوم.

وأوضح القرالة أن التحذيرات من السيول لا تزال مستمرة اليوم، في مناطق مختلفة من المملكة، تحديدًا المناطق الجنوبية والشرقية حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة في أماكن مختلفة من المملكة، تؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ،متوقعا حدوث عواصف رعدية وتساقط زخات من البرد، إضافة إلى رياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار في مناطق البادية التي لم تشهد هطولات مطرية.

ودعا المواطنين الى الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بقطع مجاري السيول وأماكن تجمع الأمطار بالمركبات حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، إضافة الى حماية انفسهم من حبات البرد، التي قد تكون شديدة في بعض المناطق، ولاسيما الجنوبية والشرقية من المملكة.

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الهطولات المطرية الأردن الأرصاد الجوية الاستقرار الجوي زخات البرد

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