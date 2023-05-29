رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر ، أعلنته منذ قليل مديرية التربية والتعليم محافظة البحر الأحمر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر يمكن لمن يهمه الأمر الدخول عليه الآن من خلال الضغط على الضغط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر ، بمجرد الدخول عليه يظهر للطالب قوائم كاملة بالاسم ورقم الجلوس بتفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر

ويتيح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر لكل طالب امكانية معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر بالدرجات وليس بالألوان او التقديرات ، وذلك تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المنظمة لهذا الشأن .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر

اعتمد منذ قليل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر

ومن جانبه أكد هشام منير بأن بنسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر بلغت 80.4% ، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%

ومن جانبه هنأ محافظ البحر الأحمر جميع أبنائه المتفوقين و الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر ، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة ، مؤكداً أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها ، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها .