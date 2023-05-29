خاص.. اجتماع طارىء لوزير الشباب مع اتحاد الكرة مساء اليوم.. اعرف السبب

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا طارئا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.



يأتي هذا الاجتماع الطارىء من أجل بحث كافة أزمات ومشاكل اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية وإنهاء هذه الأزمات.